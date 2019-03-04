واشنطن تدمج قنصليتها بالقدس مع السفارة بإسرائيل اليوم

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صرحت وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن دمج القنصلية الأمريكية القائمة في القدس، التي تقوم على خدمة الفلسطينيين، مع السفارة الأمريكية الجديدة بإسرائيل اليوم الاثنين، في قرار أثار غضب الدولة الفلسطينية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن قرار إقامة بعثة دبلوماسية واحدة بالقدس قد تم الإعلان عنه خلال شهر أكتوبر من قبل ماي بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وقد كان من المتوقع على نطاق واسع خلال أوائل شهر مارس، أن يتم منح إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الموعد الرسمي لدمج القنصليتين.

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