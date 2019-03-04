الجيش الإسرائيلى يصدر بيان عن مقتل فلسطينيين بعد دهسهم جنودًا بالضفة

Advertisements

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “إن فلسطينيين مشتبه بهم قد دهسوا بسيارتهم عددا من الجنود الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، وإن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار على المهاجمين الثلاثة”.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان صادر عنه، “أن اثنين من المهاجمين تم تحييدهم، بعد أن قاموا بدهس عدد من الجنود، وأن ثالثًا أصيب إصابة طفيفة”.

Advertisements

صرح وسائل الإعلام الإسرائيلية “إن اثنين من المهاجمين قد قتلا”، ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على حالة الجنود الذين دهستهم السيارة على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله بفلسطين.

أقرا المزيد أبو الغيط: الجرائم اليومية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عارٌ حقيقي