السعودية تٌصدر قرارًا هامًا بشأن تأشيرات الأجانب

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تفضل مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية بالموافقة ، أمس الأحد، على قرار يفيد منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب يمكنهم من حضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية بالمملكة.

وقد كانت التأشيرات فى المملكة العربية السعودية في السابق، قاصرة على العاملين المقيمين والمسافرين فى رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

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وأكدت مصادر حكومة سعودية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى يقوم بها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالى الإنفاق السياحى فى المملكة، من المواطنين والأجانب، كي يصل إلى 46.6 مليار دولار بحلول عام 2020 ، بينما كان 27.9 مليار فى 2015.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد ظلت تناقش لسنوات عدة خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية آنذاك حالتا دون تنفيذ ذلك.