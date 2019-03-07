بعد واقعة مدارس السيوف.. طب الإسكندرية يقدم 7 وصايا عند استنشاق الكلور

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أصدر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، بيان للتوعية بكيفية الإسعاف الأولية التي يجب أن يتم اتباعها في حالة استنشاق غاز الكلور.

تأتي تلك الخطوة بعد إصابة ثمانية وأربعين طالب، ومعلم في مجمع مدارس السيوف الشرقي القائم بمحافظة الإسكندرية، بحالة اختناق بسبب تسرب غاز الكلور من محطة مياه مجاورة.

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طب الإسكندرية يقدم 7 وصايا عند استنشاق الكلور

وأشار البيان الصادر عن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن التعرض لغاز الكلور السام يؤدي إلى التهاب في منطقة الحلق، المصاحب لحالة سعال شديد، وحرقان وتهيج واحمرار في العين، والبشرة إلى جانب أنه يؤدي إلى زيادة سرعة التنفس، وصفير في الصدر، و انخماص في الرئة، وأوصى المركز بالتالي:

في حالة إصابة الشخص بالأعراض السابقة وبعد تعرضه لغاز الكلور السام، على الشخص سرعة مغادرة المكان.

التخلص بشكل فوري من الملابس التي تم التعرض بها لغاز الكلور.

غسل الجسم بشكل كامل بالمياه والصابون.

مع ضرورة غسل العين جيدا بمياه جارية مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

عرض الشخص الذي تعرض لغاز الكلور على طبيب رمد.

نقل المصاب إلى أقرب مركز سموم ليتم وضع المريض على جهاز أكسجين، وجلسات الاستنشاق وأخذ العلاج اللازم، وذلك في حالة الشعور بسرعة أو ضيق التنفس والكحة المستمرة.

في حالة تعرض شخص مصاب بحساسية الصدر، لغاز الكلور، يتم التوجه به إلى أقرب مركز سموم.

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