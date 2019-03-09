البشير يقرر الافراج عن السيدات المعتقلات خلال موجة الاحتجاجات الاخيرة

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قالت قناة العربية نقلًا عن مصادرها،أن الرئيس السوداني، عمر البشير أعلن الإفراج عن كل المعتقلات النساء والذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرات الأخيرة، و التي اندلعت اعتراضا على الفساد الحكومي، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

وقرر الرئيس السوداني، صباح الجمعة، نقل عددًا من ضباط الجيش للتقاعد وترقية آخرين، وذلك ضمن عدد من القرارات الجمهورية والتي تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية عدد آخر.واعتبر الجيش أن القرارات “روتينية”، وجاءت وفق قانون القوات المسلحة السودانية، والإجراءات المنظمة لخدمة وترقى ضباط الجيش منذ 19 من ديسمبر الماضي، وتعيش المدن السودانية حالة من الاحتجاجات المنددة بالغلاء، والتى تطالب بتنحي البشير، وشهدت هذه التظاهرات أعمال عنف تسببت في سقوط 32 قتيلًا، وذلك بحسب آخر تقرير حكومي.

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ولكن قالت منظمة العفو الدولية، في 11 من فبراير المنصرم، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.

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