طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية بـ شمال غزة

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قامت فجر اليوم الأحد، طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع خاصة بالمقاومة الفلسطينية القائمة في منطقة شمال قطاع غزة.

وصرحت مصادر فلسطينية، إن قوات الطيران الحربي الإسرائيلي قد قامت بقصف “موقع الواحة”، القائم في منطقة شمال غرب غزة بصاروخين.

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كما شنت طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة أخرى على “موقع البحرية”، القائم في غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ولم تعلن المصادر الطبية العاملة في قطاع غزة عن وقوع أي إصابات من جراء هذا العدوان.

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