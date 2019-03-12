أحمد أبو الغيط: القضية الفلسطينية فى “التلاجة” حاليًا

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، “إن القضية الفلسطينية في “التلاجة حاليًا”، لهذا يجب أن نعيد النظر فيها”.

وأكد أبو الغيط، “سوف يبقى الشعب الفلسطيني حيًا، وسوف تعود فلسطين عربية”، جاءت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال محاضرته في ندوة “جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط.. لواقع والتحديات”، التي عقدت في الجامعة البريطانية بمصر اليوم الثلاثاء.

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وأضاف، “إن البديل عن حل القضية الفلسطينية هو الضياع للجميع، لهذا يجب على إسرائيل التفاوض من أجل حل تلك القضية، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي، حيث أن جامعة الدول العربية تنتظر نقطة أخرى تنطلق من خلالها من أجل المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والحافظ على دول للعرب ودولة أخرى لإسرائيل”.

وشدد أحمد أبو الغيط” أن أكثر ما تخشاه إسرائيل، هو التعرض للمحكمة الدولية الجنائية”.

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