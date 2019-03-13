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أعلنت وزارة التربية الكويتية عن قرارها الخاص بإنهاء خدمات ما يقارب من 365 وافد من العاملين في الوزارة، ممن شملتهم سياسة الإحلال الخاصة بالعام الراهن 2018/ 2019، من الأخصائيين الاجتماعيين أو المعلمين.

التربية الكويتية تنهى خدمات 365 معلماً وافدًا من بينهم 95 % مصريين

كشفت مصادر في وزارة التربية الكويتية، أن معظم المنهي خدماتهم في الوزارة من المصريين، وأضافت المصادر “أن عدد كبير يكاد يقارب من نسبة 95% من القائمة التي قامت وزارة التربية بإصدارها من المصريين”.

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وأوضحت المصادر، “أنه سوف يتم إبلاغ المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين الذين شملهم قرار إنهاء الخدمة خلال اليومين القادمين، لترتيب أوضاعهم، والعمل على إنهاء كافة متعلقاتهم المالية، تمهيدًا لمغادرة الدولة الكويتية خلال شهر يوليو القادم لعام 2018”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الكويتية محلية قد أعلنت عن إنهاء الخدمة المعلمين والأخصائيين الاجتماعي الوافدين بناء على طلب مقدم من قبل “ديوان الخدمة المدنية”، الذي تضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال خلال العام الراهن 2018/ 2019.

وأشارت وسائل الإعلام إلى، “أن وزارة التربية الكويتية قد قامت بإرسال الكشوف التي تضمنت أسماء الأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين الذين شملهم القرار إلى المسؤولين في المناطق التعليمية الست في المحافظات الكويتية، ليتم إبلاغ المعنيين بالأمر، والذي سوف يكون قرار إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الجاري”.

وأشارت وسائل الإعلام، “أن اختصاصات المعلمين الذين رفعت أسماؤهم إلى الوزير من أجل اعتمادها، تضمنت سبعة اختصاصات خلال العام الحالي وهي:

تربية الإسلامية.

اجتماعيات.

كهرباء.

علم نفس.

أحياء.

تاريخ.

وحاسب آلي.

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