بعد حادث الإثيوبية.. “بوينغ” تخسر 24 مليار دولار

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تكبدت شركة “بوينج” الأميركية، خسائر ضخمة خلال اليومين السابقين، بعد قوع حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، إعلان عدد من دول العالم اتخاذهم إجراءات ضد طائرات الشركة الأمريكية من طراز “بوينغ 737 ماكس 8″، حيث أن هذا لم تعد الحادثة الأولى.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها “بلومبرغ”، فإن شركة بوينج الأمريكية ما زالت تدافع بشدة عن سلامة طائرة بوينج 737 ماكس 8، منيت الشركة بخسائر تقدر بحوالي 24 مليار دولار أمريكي من قيمة رأسمالها بالسوق، وسط تحرك عالمي ضدها.

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أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، والدولة الصينية، والدولة الاسترالية، ونيوزيلندا، والدولة الهندية، وسنغافورة وعدد م الدول العربية مثل دولة الإمارات، وسلطنة عمان، مصر عن تعليق كافة رحلات الطائرة بوينج ماكس 8، لكن واشنطن لم تتخذ أي إجراء حيال تلك الفئة من الطائرات.

بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، تم اتخاذ قرار بتعليق كافة رحلات، الطائرات بتلك الفئة، وقد أسفر حادث تحطم الطائرة الإثيوبية عن مقتل ما يقارب من 157 راكب، وهو الحادث الثاني من نوعه في غضون 5 أشهر بعد أن تحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز بوينج 737 ماكس 8.؟

صرحت شركة بوينج الأمريكية أمس الثلاثاء، إن لديها “ثقة تامة” في سلامة أسطول من طائرات فئة بوينج 737 ماكس 8، وأضافت الشركة الأمريكية “ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية”.

وأضافت الشركة الأمريكية، أن إدارة الطيران الاتحادي الأميركي لم تتخذ أي إجراء إضافي خلال الوقت الراهن، بناء على المعلومات المتاحة خلال الوقت الحالي، وأكدت إدارة الطيران الأمريكي “أنه ليس لديها ما يدعو لأن يتم إصدار توجيهات جديدة إلى شركات الطيران خلال الوقت الراهن.

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