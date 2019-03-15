40 قتيلا في إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا

Advertisements

قالت جاسيندا أردرن ، رئيسة وزراء نيوزيلندا ، اليوم الجمعة الموافق 15 مارس من العام الحالي 2019 ، إن 40 شخصا لقوا حتفهم اليوم ، في حادث إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش.

وأضافت رئيس وزراء نيوزيلندا ، أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم على مسجد النور ، فيما قضى 10 آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود ، موضحة أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.

Advertisements

وزادت جاسيندا أردرن ، أنه من الواضح أن هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي ، مؤكدة أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ، ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

وكان هجوم إرهابي وقع اليوم الجمعة ، على مسجد النور في مدينة الجزيرة الجنوبية ، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، إذ خلف الحادث الإرهابي 40 شهيدا وبعض المصابين.

مايك بوش مفوض الشرطة النيوزيلندية ، قال إن السلطات ضبطت 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي ، وأكد في الوقت ذاته ، أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته ، حيث عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد ، ونجحوا في نزع فتيل عددا من الأجهزة المتفجرة ، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” ، بيننا أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ، سكوت جون موريسون ، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا يحمل الجنسية الأسترالية ، وهو إرهابي يميني متطرف ، حسبما أفادت قناة “العربية”.