بدء تجمع محتجين اليوم الجمعة وسط العاصمة الجزائرية

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أعلن شهود من “وكالة الأنباء رويترز” إن مئات المحتجين قد تجمعوا بوسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، وسط العديد من التوقعات بأن تشهد الدولة الجزائرية احتجاجات شعبية جديدة.

وسوف يكون اليوم الجمعة، هو الأسبوع الرابع، الذي تخرج فيه تظاهرات، منذ بدء التحرك الاحتجاجي خلال 22 من شهر فبراير السابق لعام 2018، والتي تم إطلاقها تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”.

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وقد قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح إلى ولاية خامسة، لكن المحتجين قحد طالبوا خلال مظاهرات بضرورة إجراء تغيير سريع.

كما صرح نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري، يوم الخميس السابق، “إن حكومته الجديدة سوف تتشكل في أوائل الأسبوع القادم، وسوف تبدأ إجراء مشاورات بشأن اختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي”.

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