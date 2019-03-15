هيئات الإفتاء تدعو لحماية دور العبادة من الإرهابيين بعد حادث مسجدي نيوزيلندا

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أعلنت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بالدولة نيوزيلندية، وأدى إلى استشهاد 40 من المصلين الأبرياء.

وقدم الأمن العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم، خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الهجوم على المسجد، والجالية المسلمة بنيوزلندا، سائلاً الله جل وعلا، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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وأكد إبراهيم نجم أن “الجريمة الإرهابية التي وقعت بنيوزلندا تتطلب تكاتفًا دوليًا من أجل مكافحة خطاب الكراهية، والإسلاموفوبيا، والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه”، وأكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية دور العبادة من الإرهاب والإرهابيين”.

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