المعلومات الأولى عن سفاح مذبحة مسجد نيوزيلندا

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نشرت “صحيفة الديلي ميلي البريطانية” المعلومات الأولى، الخاصة بـ مرتكب مذبحة مسجد النور في نيوزيلندا، التي أسفرت عن مقتل ما يقارب من 40 شخصًا، وإصابة 30 شخصًا، بينهم أطفال، مع احتمالية أن ترتفع أعداد الضحايا.

كما أكدت الصحيفة البريطانية، “أن مرتكب الجريمة رجل أبيض، من الجنسية الأسترالية الجنسية، يبلغ من العمر ما يقارب من 28 عاماً”.

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اعترف القاتل الذي يسمى “برينتون تارانت” عبر موق التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قام ببث مقطع فيديو مباشر على الإنترنت أثناء ارتكابه لتلك المجزرة داخل المسجد أثناء الصلاة.

وأظهرت اللقطات الأولى الخاصة بالقاتل أنه كان يرتدي لباس خاص بالقتال، وقد قام بفتح النار من بندقيته داخل المسجد مسقطاً العديد من القتلى والجرحى.

دخل المسلح إلى مسجد النور القائم في شارع دينز بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، يوم الجمعة الخامس عشر من شهر مارس لعام 2019، وذلك خلال صلاة العصر، وقام بفتح النار على المصلين.

ومرتكب تلك المجزرة هو شخص يميني متطرف، كان يقوم بنشر بصور لبندقيته مصحوبة بكتابات متطرفة، وقد قام بنشر بيان من 87 صفحة قبل ارتكاب جريمته بساعات.

وقد قام عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي بنشر بعض من الصور الخاصة بالقاتل المحتمل مع صورته وهو يحمل سلاحه، وقد كُتب عليها أسماء بعض الأشخاص، وتبين أن أصحاب تلك الأسماء قد ارتكبوا جرائم مماثلة.

وعقب وقوع الحادث قام بنشر مقطع فيديو يظهر لحظة توقيف رجال الشرطة لأحد منفذي الهجوم الدموي، حيث اعترضت إحدى من سيارات الشرطة النيوزيلندية سيارة مطلق النار بعد هروبه من موقع الهجوم بلحظات.

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