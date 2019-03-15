بالفيديو.. شهود عيان يروي حادث مقتل 40 مسلمًا بمسجد بنيوزيلندا

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روى أحد شهود العيان، ويدعى “لين بينيها” أنَّه رأى رجلاً يرتدي ملابس سوداء يدخل المسجد، الذي يعتقد أنَّه كان بداخله المئات، بعد ذلك سمع عدة طلقاتٍ نارية، مضيفًا أنَّه رأى رجلاً مسلحاً يهرب قبل وصول أجهزة الطوارئ إلى المسجد.

وقال شاهد عيان أخر ويدعى :أحمد آل محمود” : رأيت رجلاً يرتدي خوذة يدخل ويطلق النار على جميع من كانوا في المسجد”.

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وأضاف الشاهد عبر موقع “Stuff” الإخباري، “كنا نحاول دفع الجميع إلى الهرب من المنطقة، لأنَّنا لم نستطع إخراجهم جميعاً من الباب”، مشيرًا إلى أن هذا الرجل قفز فوق السياج الخلفي للهرب.

وفي السياق نفسه صرح وزير خارجية إندونيسيا أن 6 من مواطني إندونيسيا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا أثناء تعرضه لهجوم مسلح، وقال الوزير أنهم تأكدوا من نجاة ثلاثة منهم. كما تم تعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة من مطار دنيدن في نيوزيلندا إلى مدينة كرايست تشيرش بعد الهجوم على مسجدين الجمعة 15 مارس.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أعلنت اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس، عن سقوط 40 قتيلًا وعدد من الجرحى في هجوم بإطلاق نار من شخص، استهدف مسجدين في مدينة “كرايست تشيرش”.

ومن ناحيته دعا مفتي الجالية المسلمة بأستراليا ونيوزيلندا جميع الجاليات العربية والمسلمة إلى ضبط النفس، بينما قال وزير الخارجية الإندونيسي: إن “ستة من مواطنينا كانوا في مسجد النور بنيوزيلندا ونجا ثلاثة منهم”.

فيما ذكر مفوض الشرطة في المدينة “مايك بوش” إن السلطات قامت باعتقال أربعة أشخاص عقب الهجومين وهم “ثلاثة رجال وامرأة”.

فيما ذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور، هذا حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).