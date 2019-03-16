شاهد عيان يروي قصة رجل كاد أن ينتزع رشاش سفاح نيوزيلندا

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قامت صحيفة “dailymail” البريطانية بنشر تقرير عن حادث الهجوم الذي وقع أمس على مسجد في نيوزيلندا.

قامت الجريدة بتسليط الضوء على شخص يسمى “نعيم راشد”، وهو مهاجر بمدينة Abbottabad، وهذا الشخص قد قام باعتراض طريق مُطلق النار أثناء هجومه على المسجد الأول الذي وقع أمس الجمعة.

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ينحدر نعيم راشد من أبوت آباد بمحافظة “خيبر بختونخوا”، الواقعة في شمال شرقي باكستان، وقد توفى هو وابنه طلحة بالمستشفى لاحقًا، إثر إصابتهم بجروح خطيرة.

كان نعيم راشد يعمل محاسب بنكى بباكستان، وهاجر مع أسرته إلى الدولة النيوزيلندية، حيث عمل هناك كمدرس، وعاش حياة هادئة، شأنه في هذا شأن غيره من اللاجئين الباحثين عن استقرار.

نقلت الصحيفة البريطانية عن أحد شهود العيان الناجين من المذبحة، ويسمى “سيد مظهر الدين”، قوله “إن نعيم راشد خاطر بحياته، وكاد ينجح في انتزاع الرشاش من يدي السفاح وحماية باقي المصلين، لكنه أصيب بطلقتين، ولم يتمكن من تبادل إطلاق النار مع تارانت، ليقوم الأخير بإصابته في مقتل”.

وأوضح شاهد العيان، “أن نعيم راشد ركض خلف القاتل على الرغم من إصابته، وشاهد تارانت وهو يدلف إلى سيارة بداخلها أشخاص آخرون، ثم فرُّوا جميعاً هاربين، ونقل نعيم إثر اصابات بالغة، أمس الجمعة 15 من شه مارس إلى مستشفى قريب، وصباح اليوم السبت 16م ن مارس قد تمت الإعلان عن وفاته هو وابنه طلحة.

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