اشتباكات بين الشرطة ومحتجين السترات الصفراء اليوم بباريس

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قامت عناصر من الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بإطلاق الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق عدد من المحتجين في حركة السترات الصفراء بباريس، وذلك في احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الثامنة عشرة على التوالي.

واشتبك عدد من المتظاهرون في حركة “السترات الصفراء”، مع عناصر من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من “قوس النصر” في العاصمة الفرنسية باريس، فيما أعلنت بعض من وسائل الإعلام المحلية “أن الشرطة الفرنسية قد قامت بإيقاف العشرات في أحياء متفرقة من باريس، والتي شهدت عمليات إحراق للمحلات التجارية، وسيارات شرطة”.

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قام عدد من المتظاهرون اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بإطلاق قنابل دخانية، وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، مما دفع “شرطة مكافحة الشغب الفرنسية” إلى التراجع، تبعًا لما أعلنته وكالة “الأسوشيتد برس”.

وأعلنت الشرطة الفرنسية عن قيامها باعتقال عشرات من الأشخاص خلال وقت سابق، بعد أن حاولوا بث روح جديدة لحركتهم المناوئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياسته.

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