التفاصيل كاملة.. عن محاكمة منفذ هجوم على المسجدين ومسؤولون بنوزيلندين يطالبون بتعديل قانون شراء الأسلحة

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مثل “برنتون تارانت ” المتهم بقتل ما يقارب من 49 شخصًا على الأقل ، في الهجوم الذي وقع أمس الجمعة على مسجدين في نيوزيلندا أمام المحكمة، وعند دخوله المتهم إلى قاعة المحكمة رفع بيده “علامة القوة” في إشارة منه بأنه يعتقد أنها ترمز إلى تفوق العرق الأبيض.

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معنى إشارة “قوة البيض”

تدل الإشارة التي تعني “OK”، عادة باستخدام تلك الإشارة من أجل التأكيد على الوضع الجيد، وهناك اعتقاد بدأت عبر حملة عبر الإنترنت دعا إليه بعض من الأشخاص أن الإشارة التي أعلنها القاتل عند دخوله لقاعة المحكمة تعني “تفوق البيض”، وقد تبنى تلك الإشارة بعض من الجماعات اليمينية المتطرفة، والعنصريين والمتعاطفين معهم.

ويبدو أن استخدام المتهم “برنتون تارانت” تلك الإشارة التي تتوافق مع أفكاره، وما ورد في وثيقة الهجوم التي قام بنشرها قبل تنفيذ جريمته عبر حسابه الشخصي عبر “فيس بوك”.

تضمنت الوثيقة المتهم بنظريات مؤامرة ضد البيض، وايدولوجيات العنصرية ضد المهاجرين وضد الأقليات الإسلامية، لا يعرف بالتحديد كيف ارتبطت تلك الإشارة بمبدأ “تفوق العرق الأبيض”Image

محاكمة الاسترالي المتهم بجريمة مسجدي نيوزيلندا أمس الجمعة

مثل المتهم الأسترالي الجنسية “برنتون تارانت”، والذي يبلغ من العمر 28 عامًا، أمام المحكمة بتهمة قتل 49 شخصًا في مسجدين بمدينة كرايست تشريتش القائمة بالدولة نيوزيلندا أمس الجمعة، وأثناء دخول المتهم ابتسم بطريقة ساخرة، وأبدى إشارة بيده ترمز إلى “قوة البيض”.

المدعي العام النيوزلندي: إن البلاد ستمنع الأسلحة نصف الآلية

تعقد الشرطة النيوزيلندية مؤتمر صحفي، وأشار رئيس جهاز الشرطة خلال فعاليات مؤتمر صحفي سابق، “أنه يعتقد أن مسلحًا واحدا فقط هو من قام بتنفيذ الهجوم على المسجدين”.

قامت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بزيارة مركز للمسلمين، وقام عدد من المواطنين بوضع الزهور ورسائل التضامن عند المسجدين، وتجمعوا بعدد من الحدائق العامة حاملين شعارات رافضة للكراهية وأعربوا من خلالها عن الهجوم الذي وقع أمس.

تم التعرف على عدد من الضحايا من بينهم مواطنون من الدولة المصرية، والدولة الأردنية، والدولة الافغانستانية، والدولة الباكستانية.

وقد تعرض سيناتور أسترالي إلى الانتقاد الحاد، بعدما صرح إن المسلمين هم “سبب هذا الهجوم”، وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي، حيث قام شاب برشق السيناتور ببيضة، كما تواجه “مواقع التواصل الاجتماعي” موجة من الانتقادات بعدما بث المهاجم عبر مواقع الإنترنت هجومه على المسجدين.

طالب إندونيسي: طبيب متقاعد وفر ملاذا لعدد 15 من المصلين

شرح طالب إندونيسي إلى وكالة “بي بي سي”، كيف هرب من مسجد النور خلال تنفيذ الهجوم، حيث كان الطالب الاندونيسي الذي يسمى “عرفان يانيانتو” في غرفة صغيرة يؤدي فيها الصلاة، عندما سمع صوت مدوي، وعندما خرج من باب الطوارئ وجد عدد من الأشخاص يحاولون الهروب من السياج.

وأشار عرفان إن صديقا ساعده على تسلق السياج ثم اختبأ في منزل طبيب متقاعد، وكانوا قرابة الـ 15 شخصًا، اثنان منهم تعرضوا للإصابة، وبقيت المجموعة في منزل الطبيب حتى تم إخلائهم من قبل الشرطة بعد ما يقارب من 5 ساعات.

أول الضحايا الذين كُشف عن هويتهم

يعد داود نبي هو من أوائل ضحايا حادث مسجدي نيوزيلندا الذي وقع أمس، ويبلغ من العمر 71 عامًأ، ولد في أفغانستان، وانتقل مع عائلته إلى الدولة النيوزيلندية خلال فترة ثمانينات القرن السابق، ويعتقد أن داود نبي قد قام برمي نفسه أمام المصلين الآخرين في محاولة منه لحمايتهم من الهجوم.

الخارجية الأردنية: ارتفاع عدد الشهداء الاردنيين في مسجدي نيوزيلندا

قامت وزارة الخارجية الأردنية بإصدار بيان عن عدد القتلى الأردنيين الذي ارتفع عددهم إلى أربعة مواطنين أردنيين، وأشار البيان، “أن هناك خمسة مصابين أردنيين أخرين، لا يزالون يتلقون العلاج، على حسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء الأردنية.

سقوط فلسطيني من غزة بهجوم مسجد النور بنيوزيلندا

صرحت عائلة أبو كويك بمدينة غزة الفلسطينية، عن وفاة ابنها الشاب الذي يسمى “أسامة عدنان يوسف أبو كويك”، في الهجوم الذي تعرض له مسجد النور في الدولة النيوزيلندية، أمس الجمعة.

الخارجية الباكستانية: 6 مواطنين تأكد مقتلهم بهجوم نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن مقتل ما يقارب من 6 مواطنين باكستانيين، قد تأكد مقتلهم في الهجوم الذي تعرض المسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة، في حين هناك 3 باكستانيين لا يزالون مفقودين حتى الوقت الراهن.

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