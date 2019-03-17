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سقط أمس الجمعة ما يقارب من 49 شهيدًا، وما يقارب من 42 مصابًا، جراء الهجوم الذي تعرض له المسجدين القائمين في الدولة النيوزيلندية أمس الجمعة، نفذ الهجوم “برينتون تارانت” الاسترالي الجنسية والبالغ من العمر 28 عامًا.

مقتطفات من بيان منفذ هجوم نيوزيلندا

ذكرت صحيفة “تريبيون باكستان” ، إن برينتون تارانت رأى قبل ارتكاب جريمته، أنه بعد القبض عليه سوف يتم إطلاق سراحه، بل وسوف يحصل على “جائزة نوبل للسلام” أيضًا.

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وأعلنت الصحيفة، “إن مرتكب الجريمة برنتون تارانت كتب أيضًا في البيان الذي قام بإرساله إلى الشرطة النيوزيلندية، إنه لا يتوقع أن يتم إطلاق سراحه فقط، ولكن أتوقع أيضًا الحصول على جائزة نوبل للسلام، كما حصل عليها نيلسون مانديلا عندما ارتقى شعبه إلى السلطة والقوة”.

وتوقع المتهم، “أن يتم إطلاق سراحه من السجن بعد سبعة وعشرين عامًا، مثلما حدث مع الزعيم نيلسون مانديلا”، وتابع في بيانه “أن تدفق السكان المهاجرين يهدد الأشخاص البيض بالانقراض، بسبب معدلات الخصوبة العالية لديهم”.

أظهر بيان المتهم هوسة بمعدلات المواليد في المجتمعات غير البيضاء ، والتي اعتبرها تعد تهديدًا حقيقي للبيئة، وتابع في بيانه، “أنه يرى أن البيئة تدمرت بسبب الزيادة السكانية”، وأشار إلى أن الأوروبيين لا يزيدون من المشكلة السكانية، ولكن من وصفهم بالغزاة هم من يقومون بهذا، في إشارة إلى المهاجرين”.

وأضاف بيان المتهم ، “اقتلوا الغزاة، اقتلوا الزيادة السكانية، وبهذه الطريقة سوف نحافظ على البيئة”، وبرر تارانت قتله للأطفال قبل عمليته الإرهابية، التي شهدت استشهاد طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات، وأوضح “أطفال الغزاة لا يبقون أطفالًا، بل يكبرون، ويصوتون ضد رغبات شعبكم”.

ومدح المتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ “رمز الهوية البيضاء والهدف المشترك”، وأشار إلى أن الدولة الصينية هي الدولة الوحيدة التي يتشارك قيمها السياسية والاجتماعية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المتهم برينتون تارانت قد قام بتنفيذ هجومه على مسجدي في نيوزيلندا أمس الجمعة، وراح ضحيته هجومه الإرهابي 49 شهيدًا، وسقوط العشرات من المصابين، ومن بينهم أربعة مواطنين مصريين الجنسية، ومواطن فلسطيني، ومواطنين من الأردن، وباكستان، وأفغانستان.

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