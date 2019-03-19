وزيرة الهجرة تتوجه لنيوزيلاندا اليوم.. تعرف على الأسباب

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تتوجه اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إلى الدولة النيوزيلندية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لزيارة المصريين المصابين في حادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصاب.

وسوف تلتقي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج خلال زيارتها الخارجية إلى نيوزيلندا بالجالية المصرية هناك من أجل الاطمئنان عليهم .

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، خلال تصريحات صحفية سابقة لها، “إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصريين في مسجدين بالدولة النيوزيلندية، من أجل العمل على تذليل كافة العقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء إلى الأراضي المصرية”.

وأوضحت، “أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج قد تلقت طلب من أسرة الشهيد أشرف المرسي، من أجل تجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام، حتى تتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز من أجل مخاطبة السفارة من أجل سرعة الانتهاء من إجراءات تجديد جواز السفر”.

وأشارت الوزيرة إلى، “أن السلطات النيوزيلندية قد أعلنت وجود أربعة شهداء من الجنسية المصرية، في حادث نيوزيلندا الإرهابي”.

وأوضحت أنها قد قامت بالتواصل مع مؤسسة “مصر الخير” من أجل نقل الجثامين إلى مثواهم الأخير بالدولة المصرية، فى حال طلب أسرهم لهذا، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، فى إطار البروتوكول الموقع مع “منظمة المجتمع المدني”.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، “إلى أن الحكومة النيوزيلندية قد أعلنت عن استعدادها في تحمل نفقات نقل الجثامين كلًا إلى بلده، وأن كافة الإجراءات مازالت مستمرة من أجل أن تبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أو مصابين”، وأكدت، “أن السفارة المصرية بنيوزيلندا تعمل على الانتهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية”.

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