الشاباك الإسرائيلي يعلن مقتل الشاب الفلسطيني منفذ عملية سلفيت

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أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي وهو أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، قيامه بقتل الشاب الفلسطيني منفذ عملية “سلفيت”، بعدما حاول جيش الاحتلال قتل الشاب بعد تنفيذه العملية مباشرةً ولم يفلح سوى بإصابته بجروح طفيفة.

وقد ذكرت وكالات الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن جهاز الشاباك أن وحدة شرطة حرس الحدود قد تمكنت من الوصول إلى مخبأ الشاب الفلسطيني منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلة، وقتل في تبادل لإطلاق النار بينهما.

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ونفذ شاب فلسطيني “الذي تم الإعلان عن مقتله من قبل الشاباك” خلال الساعات الماضية عملية استهدفت قوات الاحتلال قرب مستوطنة “ارائيل” المقامة على أراضي سلفيت بالضفة الغربية في فلسطين المحتلة، حيث قام بقتل جنود بجيش الاحتلال وأصيب آخرين.