ارتفاع ضحايا العبّارة الغارقة إلى 71 شخصًا.. والعراق تعلن حالة الحداد

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صرحت وزارة الداخلية التابعة لدول العراق اليوم الخميس، عن أعداد ضحايا العبارة الغارقة في الموصل، حيث أعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد ضحايا العبارة الغارقة إلى ما يقارب من 71 شخصًا، كما تم إنقاذ ما يقارب من 55 آخرين بينهم 19 طفلًا.

وتم نشر بيان رسمي جاء فيه التالي: “أن عدد ضحايا العبارة الغارقة في الموصل سجل ما يقارب من71 شخصاً بين نسوة وأطفال ورجال”.

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وأشار التقرير الى أن “الطاقة الاستيعابية أقل من العدد الموجود، والخلل واضح من خلال التحقيقات الاولية”، وأمر عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي بإعلان الدولة العراقية لحالة الحداد، وطالب ببدء تحقيقات من أجل التوصل إلى أسباب حادث العبارة الغارقة.

كانت العبارة الغارقة في نهر دجلة تحمل أكثر من مائة شخص، والذي يعد عدد أكبر بكثير من الحمولة الافتراضية للعبارة.

أعلنت قناة السومرية أن “العبارة الغارقة تستوعب أكثر من 50 شخصًا، وعندما وصلت إلى العمق قد انقلبت العبارة بشكل كامل”. وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بعد الحادثة العبارة الغارقة.

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