مجهولون يقومون بالاعتداء على 5 مساجد ببريطانيا

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,أعلنت وكالات الأنباء العالمية خبر عاجل منذ قليل، يفيد بأن مجهولون قاموا بالاعتداء على 5 مساجد في بريطانيا، وهو ما أثار مخاوف المواطنين من تزايد الاعتداء على مراكز إسلامية بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته نيوزيلندا وأوقع عشرات الشهداء، في 15 مارس الجاري.

وحسب ما أظهره مقطع فيديو صادم، بٌث عبر مواقع السوشيال ميديا، فقد ظهر لحظة تعرض مسجد للاعتداء في مدينة برمنجهام بريطانية، وفق سكاي نيوز عربية.

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وأوضح الفيديو الذي يبدو أنهتم تسجيله عن طريق كاميرات المراقبة، ظهور أشخاص يحطمون نوافذ المسجد، باستخدام مطرقة ثقيلة.

فيما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مقاطع الفيديو تلك التي أظهرت الاعتداءات التي وقعت على 5 مساجد، ليلا، ويظهر بها رجل بقناع وهو ينهال بالضرب على النافذة، ثم جعل الزجاج يتحطم في المساجد التي تقع على مقربة من بعضها البعض.

وأكدت قوات الشرطة في منطقة ويست ميدلاند، أنها تتعامل مع تلك الاعتداءات الخمسة باعتبارها هجمات مترابطة، فيما قالت شرطة مكافحة الإرهاب إنها تتعاون مع التحقيق الجاري.

ومن ناحيته، أدان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ما حدث من اعتداءات على المساجد الـ 5 من قبل مجهولين ، وأعرب عن قلقه العميق قائلا، إن خطاب الكراهية لا مكان له في المجتمع البريطاني ولن يتم قبوله أبدا.

وتحدث راشد محمد، 33 عاما، أحد أفراد الجالية المسلمة في برمنجهام، عن شعوره بالقلق إزاء ما يحدث من اعتداءات، خصوصا أن توقيته أتى بعد فترة قصيرة من مجزرة نيوزيلندا المروعة، مضيفًا : “لن أكذب عليكم، أنا لا أتوقف عن النظر إلى ما يدور حولي منذ هجوم كرايست تشيرش، حتى أنني أفضل الصلاة بجانب مخرج الطوارئ من باب التحسب لوقوع أي شيء”.

وأشار راشد، إلى أن وقوع المأساة لا يحتاج إلا لشخص عنصري وذي عقل صغير “نحن فخورون بالعيش في مدينة على هذا القدر من التنوع، لكن من المزعج أن هذه الأمور ما زالت تحصل”.

جدير بالذكر، أن الجمعة الماضي شهد وقوع حادث إرهابي خطير، حين قام أحد المتشددين من البيض بهجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا وقت إقامة صلاة الجمعة، اسفر عن مقتل العشرات من المسلمين من جاليات مختلفة.