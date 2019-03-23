الرئيس السيسي يؤكد على استعداد مصر لنقل تجربتها لإعادة الإعمار في العراق

Advertisements

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق في قصر الاتحادية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية، عقد بعدها جلسة موسعة ضمت وفدين من الدولة المصرية والدولة العراقية.

Advertisements

الرئيس السيسي يعزي العراق حكومة وشعبًا في حادث عبارة نهر دجلة بالموصل

حرص رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال بداية جلسة المباحثات على الترحيب برئيس الوزراء العراقى، وأعلن عن تعازيه للعراق حكومة، وشعبًا في ضحايا حادث عبارة نهر دجلة بالموصل.

وأكد السيد الرئيس على تضامن الشعب المصري مع شعب العراق فى مصابه الأليم، كما أعرب الرئيس خلال جلسة المباحثات عن التقدير لاختيار رئيس الوزراء العراقى أن تكون جمهورية مصر العربية هي أولى زياراته خارجية، مما يدل على المكانة الكبيرة للدولة المصرية لدى الجانب الدولة العراقية.

وأكد السيد الرئيس في المقابل عن دعم الدولة المصر للحكومة العراقية الجديدة، والأهمية التي توليها إلى علاقاتها الدولية مع الدولة العراقية، والحرص على تطويرها العلاقات الدولية فى كافة المجالات.

السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت من دولة العراق

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضي، “أن رئيس جمهورية مصر العربية قد أكد على موقف الدولة المصرية الثابت من الدولة العراقية، والداعم إلى وحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية.

وجه الرئيس المصري التهنئة على الانتصارات التي حققتها الجيش والقيادة العراقية، لطرد التنظيمات الإرهابية من العراق، ونجاح العمليات العسكرية فى العمل على استئصال تلك التنظيمات من مراكز نفوذها بالمحافظات العراقية، بما يعمل على تمهيد الطريق لاستقرار الدولة العراقية، وعودته للقيام بدوره الفاعل فى المحيط العربي.

مصر والعراق يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الدولة العراقية، والدولة المصرية، تم التباحث حول سبل تعزيز سبل التعاون المشترك خصوصًا فى المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية الإمكانيات المتوفرة لدى الدولتين فى هذا الإطار، وكذلك فى إطار التعاون مع كافة الأشقاء من العالم العربي، وخصوصًا فى ضوء القمة الثلاثية المقرر عقدها غدًا في القاهرة مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وتم خلال المباحثات الدولية الموسعة استعراض تجربة جمهورية مصر العربية فى مجالات تطوير البنية التحتية، حيث أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن استعداد الدولة المصرية من أجل نقل تجربتها إلى الدولة العراقية بما يساهم فى عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت بها،إلى جانب الاستعداد من أجل عقد برامج، ودورات تدريبية للكوادر العراقية بمختلف المجالات تبعًا لاحتياجات الدولة العراقية.

مباحثات مصرية عراقية لتعزيز سبل التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

كما تم تطرقت المباحثات إلى تعزيز سبل تعزيز التعاون فى المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، خصوصًا من أجل درء خطر انتقال العناصر الإرهابية من المقاتلين الأجانب للمناطق أخرى في الدول العربية المحيطة بدول المنطقة. كما تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من التحضير من أجل عقد الاجتماع الأول “اللجنة المشتركة العليا”، تحت رئاسة رئيسى وزراء مصر والعراق قريبًا بما يساهم فى دفع التعاون المشترك بين الدولتين.

وأشار السفير بسام راضى، “أن اللقاء قد تطرق أيضًا إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية حيث توافقت رؤى الجانب المصري، والعراقي، حول أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات الإقليمية، والتهديدات المشتركة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التى تشهدها المنطقة، والحفاظ على المؤسسات الوطنية في الدول التي تشهد الأزمات، والعمل على صون سيادتها ووحدة أراضيها”.

أقرا المزيد ارتفاع ضحايا العبّارة الغارقة إلى 71 شخصًا.. والعراق تعلن حالة الحداد