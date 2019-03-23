الدفاع المدني بالسودان يسيطر على حريق بالقصر الرئاسي القديم

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استطاعت قوات الدفاع المدني في رئاسة الجمهورية السودانية السيطرة على حريق محدود قد شب في تمام الساعة الساعة 3:45 عصراً اليوم السبت، في مباني القصر الجمهوري القديم.

وأعلن محمد محمد صالح الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي تم نقله عبر العديد من المواقع السودانية، إن الحريق قد شب في عدد يعد محدود من المكاتب في الطابق الثاني بسبب “ماس كهربائي”.

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وأوضحت وسائل الإعلان، أن معظم مباني القصر القديم غير مستقلة خلال الوقت الراهن، من أجل انتقال إداراتها إلى المباني الجديدة القائمة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السودانية.

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