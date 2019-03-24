زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر الملوك في إندونيسيا

منذ 48 دقيقة عربي ودولي
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر الملوك في إندونيسيا
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أعلنت “هيئة المسح الجيولوجي” في الولايات المتحدة الأمريكية إن زلزال بقوة 6.3 درجة، قد وقع قبالة جزر الملوك في إندونيسيا اليوم الأحد.

وقع الزلزال في البحر على بعد يقارب من 147 كيلومترًا من الشمال الغربي لمدينة تيرنيت، وعلى عمق يقارب من 76.5 كيلومتر.

وإلى الوقت الراهن لم تصدر أي تحذيرات بشكل فوري من حدوث “موجات مد عملاقة”، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار من الزلزال الذي وقع اليوم الأحد قبالة جزر الملوك في إندونيسيا.

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