زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر الملوك في إندونيسيا

Advertisements

أعلنت “هيئة المسح الجيولوجي” في الولايات المتحدة الأمريكية إن زلزال بقوة 6.3 درجة، قد وقع قبالة جزر الملوك في إندونيسيا اليوم الأحد.

وقع الزلزال في البحر على بعد يقارب من 147 كيلومترًا من الشمال الغربي لمدينة تيرنيت، وعلى عمق يقارب من 76.5 كيلومتر.

Advertisements

وإلى الوقت الراهن لم تصدر أي تحذيرات بشكل فوري من حدوث “موجات مد عملاقة”، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار من الزلزال الذي وقع اليوم الأحد قبالة جزر الملوك في إندونيسيا.

أقرا المزيد بالفيديو.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية