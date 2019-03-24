اليوم.. الرئيس السيسى يجرى مباحثات تاريخية مع عاهل الأردن ورئيس وزراء العراق

Advertisements

يشهد اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2019، مقر رئاسة الجمهورية “قصر الاتحادية”، عقد فعاليات جلسة مباحثات مصرية، أردنية، عراقية.

حيث سوف يتم إجراء فعاليات جلسة المباحثات بين كل من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي.

Advertisements

يبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الملك عبدالله الثاني، وعادل عبدالمهدي، العمل على تعزيز العمل العربي المشترك بين الدول الثلاثة، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، كما سوف يتم بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلي تنسيق الرؤى قبل أن يتم عقد فعاليات القمة العربية مع نهاية شهر مارس الحالي لعام 2019 بتونس.

ومن المتعين أن يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلي وسائل الإعلام، بعد الانتهاء من عقد جلسة المباحثات الثلاثية.

كان رئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل في قصر الاتحادية مساء أمس رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وتحدثا إلى وسائل الإعلام، حيث أكد الرئيس المصري، “أن زيارة رئيس وزراء العراق لمصر تأتي توثيقًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وتأكيدًا لرغبة المشتركة بين الدولتين في العمل على إرساء دعائم عهد جديد من مسيرة التعاون والتنسيق فيما بين الدولة المصرية، والدولة العراقية، والبناء على ما لديهما من مشتركات، ومصالح متبادلة من أدل الانطلاق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المجالات، بما يحقق طموحات الدولتين، والشعبين الشقيقين بمزيد من النمو، والازدهار، والرخاء.

أقرا المزيد الرئيس السيسي يؤكد على استعداد مصر لنقل تجربتها لإعادة الإعمار في العراق