بالفيديو.. انهيارات أرضية والأمطار تغرق 270 قرية بإيران

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تعرض مقاطعة جولستان، ومقاطعة مازندران القائمتان في شمال الدولة الإيرانية مساء أمس إلى أمطار غزيرة، مما تسبب في أضرار العديد من المنازل القائمة في تلك المناطق.

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية، أن المياه قد غمرت ما لا يقل عن 70 قرية بجولستان، وأكثر من 200 قرية في مقاطعة مازندران، حيث قُتل شخصان بسبب انهيار أرضي في مدينة العقبة بالعاصمة جولستان.

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أمر رئيس جمهورية إيران حسن روحانى، بالعمل على تقديم مساعدات فورية إلى المواطنين في تلك المناطق المتضررة، بحسب ما أكدت القناة الفضائية، “روسيا اليوم”

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