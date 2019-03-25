قوات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة وتقصف مكتب إسماعيل هنية

Advertisements

أذاعت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية الفضائية منذ قليل، نبأ عاجل لها، أفاد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت باستهدف مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطائرة بدون طيار وقامت بتدميره.

وأوضح مراسل قناة “سكاي نيوز” ، أن غارات الاحتلال التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار قد تمكن من تدمير مكتب إسماعيل هنية في غزة بالكامل.

Advertisements

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مساء اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، عن بدء شن غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية قصف صاروخي على تل أبيب فجر اليوم.

أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فقد صرح في وقت سابق اليوم، إن أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال، لن يستسلم له الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة قادرة على ردعه.

وأضاف هنية، في تصريحات صحفية، أن القضية الفلسطينية حاليًا تتعرض لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات سواء في القدس والضفة وغزة وكذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال.

إلى جانب ذلك أعلن عدد من الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل ردا على استمرار غاراتها على قطاع غزة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن غرفة العمليات المشتركة: “أنه ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية نعلن عن استهداف مواقع للاحتلال في سديروت ونتيفوت برشقات صاروخية”، وأضاف البيان: “إن زاد العدو زدنا”.

جدير بالذكر أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ما تزال تواصل شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة، استهدفت فيها مواقع حكومية وأخرى للتدريب تتبع لحركة حماس الإسلامية.

وتأتي تلك الغارات ضمن حملة قوات الإحتلال الإسرائيلي للرد على إطلاق صاروخ محلي على شمال تل أبيب، والذي أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.