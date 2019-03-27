أزمات الليرة التركية مستمرة.. تراجع جديد في قيمتها ومحظور على الأجانب بيعها

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تفرض تركيا قيودا على الأجانب ، تمنعهم منعا باتا من بيع العملة المحلية “الليرة التركية” ، وسط ترقب لقرب انعقاد الانتخابات المحلية في تركيا ، وذلك حسب ما ذكر تقرير حديث صادر عن مؤسسة بلومبرج الاقتصادية العالمية.

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وذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية ، نقلا عن أشخاص مطلعون على الأمر ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، أن العديد من صناديق التحوط الأجنبية ، تعرضت لما يشبه الحصار ، فضلا عن عدم قدرتها على الخروج من صفقات تداول الليرة التركية.

وبحسب الوكالة ، أضافت المصادر أن السبب في عدم قدرة الأجانب على بيع الليرة التركية ، هو أن البنوك التركية تتعرض لضغوط ، وذلك بهدف عدم توفير السيولة المالية للمستثمرين.

وتستعد تركيا لعقد انتخاباتها المحلية ، في يوم 31 مارس الحالي ، ومنذ الأسبوع الماضي ، يحاول المستثمرون الأجانب التخلص من حيازاتهم من الليرة التركية ، وذلك بعد أن كان “جي بي مورجان تشيس” ، من بين البنوك التي حثت المستثمرين على بيع الليرة التركية.

وزادت المصادر للوكالة الاقتصادية ، أن التهديدات أدت إلى تفاقم أوامر البيع فقط ، لكن الصناديق الأجنبية لا يمكنها تنفيذ الصفقات ، حيث إنها تفشل في العثور على الأطراف المقابلة.

وشهد الجمعة الماضي ، هبوطا جديدا لليرة التركية أمام الدولار ، بأكثر من 5%، لكنها نجحت في التعافي خلال الأسبوع الحالي ، إلى جانب تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بملاحقة المصرفيين الذين يتلاعبون ضد العملة التركية ، وتدخل البنك المركزي لدعم الليرة.

وهبطت الليرة التركية بحلول الساعة 9:00 صباحا بتوقيت جرينتش ، أمام العملة الأمريكية الدولار ، وذلك بنحو 0.9% لترتفع العملة الأمريكية إلى 5.3771 ليرة.

وكانت الليرة التركية هبطت بنحو 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، لتتواصل التقلبات التي تسيطر على العملة المحلية لتركيا ، التي تشهد حالة من التقلبات منذ نهاية الأسبوع الماضي ، وسط ما أسماه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”التلاعب في العملة” ، بينما تعهد بمواجهة هذه المسألة ، متوعدا في الوقت ذاته ، المتسببين في هبوط قيمة العملة ، بدفع الثمن باهظا.

وبعد خسائر بلغت 6.5% يوم الجمعة الماضي ، حققت الليرة التركية بعض المكاسب هذا الأسبوع ، وذلك بفضل خطوات البنك المركزي التركي لكبح عمليات البيع في الخارج ، حيث ارتفعت تكلفة مبادلة الليرة مع الدولار الأمريكي إلى 470% في تعاملات اليوم ، وذلك بعد أن قلصت البنوك التركية وتيرة إقراضها للمصارف في الخارج.

وأدت ضغوط البنك المركزي التركي على المصارف المحلية ، إلى خفض وتيرة إقراض الأجانب ، وذلك من أجل تقليص السيولة المتاحة لهم ، ومنعهم من بيع الليرة ودفعها نحو الهبوط.

وبلغ سعر المقايضة على الليرة الأسبوع الماضي 22% ، وذلك بحسب البيانات المتاحة على موقع “ريفينتيف” ، وتراجعت الليرة التركيةبحلول الساعة 9:42 صباحا بتوقيت جرينتش ، في مقابل الدولار الأمريكية بنسبة 1.5% لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.4057 ليرة ، ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن ، بلغت خسائر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 1.63%.