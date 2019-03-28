ترامب معلقًا على تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي..”خيانة عظمى”

Advertisements

علق دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على التحقيقات التي تم إجرائها من قبل مولر بشأن وجود روابط بين حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وبين الدولة الروسية “خيانة عظمى”.

صرح دونالد ترامب خلال حديثه إلى قناة “فوكس نيوز”، “يجب ألّا نسمح أبداً بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر، لقد كانت تلك المحاولة من أجل السّيطرة على حكومتنا، والسيطرة على بلدنا، والتي تعد عمليّة سيطرة غير شرعيّة”.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن تقرير “روبرت مولر” المدّعي الخاص بحسب التصريحات التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية أن التقرير قد أسفر عدم وجود أي أدلّة تؤكد على وجود تعاون أو تواطؤ بين فريق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية وبين الدولة الروسية، من أجل إحداث تأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولكن هناك تقرير آخر للمدعى الخاص روبرت مولر، والذي جاء فيه إنّه “لا يُبرّئ” الرّئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة في تلك القضيّة الخاصة بحملته الانتخابية”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لو خضع “رئيس ديموقراطي”، إلى إجراء مثل هذا التحقيق لكان الرد عنيفًا، ولكان هناك أكثر من 100 شخص في السجن الأمريكي اليوم، ولكان هذا الأمر يعد “خيانة عظمى، وبقوا في السجن لباقي حياتهم”.

أقرا المزيد مولر ينهي تحقيقاته عن تدخل روسيا بانتخاب ترامب عام 2016