الكويت تقرر إنهاء خدمة 305 وافد بوزارتي التربية والصحة بينهم مصريون

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صرحت مصادر كويتية مسئولة، أنه من المقرر إنهاء خدمات عدد 305 موظف وافد يعملون بوزارتى التربية، والصحة، من بينهم مصريون، تأتي تلك الخطوة وفق خطة “التكويت”، والتى تقضى بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة فى الوظائف الحكومية.

وأكدت تلك المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم الأربعاء، الموافق 3 إبريل، أن وزارة التربية الكويتية، قامت بإنهاء خدمات عدد 133 باحثًا اجتماعيًا وافدًا، وهذا اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

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ومن جهتها أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها هي الأخرى قامت بإنهاء خدمات عدد 172 ممرضًا وممرضة من الوافدين من مختلف الجنسيات بينهم مصريون.

يذكر أن ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، كان قد اعتمد العام الماضى 20189، خطة “ا لتكويت” والتي تعني إحلال العمالة الوطنية الكويتية، محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى الكويتى من خلال خطة تستمر 5 سنوات، تنتهى فى 2022.

تجدر الإشارة إلى أنه تختلف نسبة “تكويت” الوظائف فى القطاع الحكومى الكويتي، وفقا للمجموعات الوظيفية التى تم الإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية؛ حيث تصل نسبة التكويت فى بعضها إلى 100% بحلول عام 2022، وهى الوظائف التي تضم قطاع نظم وتقنية المعلومات، الوظائف البحرية، وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، بالإضافة إلى وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وظائف الدعم الإداري، بينما تصل نسبة التكويت بوظائف الأدلة الجنائية، والوقاية والإنقاذ إلى 98%، ووظائف الهندسية، والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية إلى97%.

أما في قطاع وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، فقرر ديوان الخدمة المدنية بالكويت أن تكون النسبة فيه نحو 95%، ومجموعة وظائف القانون، والسياسة، والشئون الإسلامية 88%، ومجموعة وظائف الخدمات 85%، ومجموعة الوظائف الحرفية 80%، ومجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، ستكون نسبة التكويت بها 75%، فى حين تصل النسبة بمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب إلى 70% .