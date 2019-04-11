مصر 365
عربي ودولي

بالفيديو.. أبو الغيط يحذر من إنفجار فلسطينى قادم لا محالة والمسألة وقت لا أكثر

هبه حسن هبه حسن
11 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
بالفيديو.. أبو الغيط يحذر من إنفجار فلسطينى قادم لا محالة والمسألة وقت لا أكثر
أحمد أبو الغيط
Advertisements

أطلق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تحذيرات من إنفجار الوضع فلسطينى، وأكد أن هذا الانفجار قادم لا محالة، بسبب السياسات الممارسة خلال الوقت الراهن من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد أبو الغيط، على جميع دول العالم أن ينتبه لهذا الوضع، وأشار، إذا لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن تلك الممارسات سوف يأتى الانفجار الفلسطيني، حيث أن تلك هي مجرد مسألة وقت لا أكثر، ولابد من العمل على فرض حل للدولتين.

وأكد أبو الغيط  على ضرورة العمل على وجود حالة من الاستقرار داخل الدلوة اللليبية، وكذلك الأمر ابالنسبة إلى الدولة السورية، وشدد أحمد أبو الغيط، “أن أكثر ما يقلقني هو الانفجار الفلسطيني”.

Advertisements

جاءت تلك التصريحات من قبل أحمد أبو الغيط خلال حوار له عبر برنامج “علي مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يتم بثه عبر قناة “صدى البلد الفضائية”.

أوضح أبو الغيط، أن جامعة الدول العربية لديها موقف ثابت تجاه قضية الدولة الفلسطينية، وبناء عليه يتم استخدام كافة السبل الاقتصادية من أجل مواجهة الدول التي تقوم على تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أن دول العالم العربي تعمل على تدعيم القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، وتتصدى للقوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد تم إيقاف كوستاريكا عن نقل سفارتها إلى القدس حينما تمت الإشارة إلى مقاطعة العلاقات التجارية العربية ضدها، وشدد أبو الغيط على ضرورة العمل على قطع العلاقات التجارية من “البرازيل” بسبب أقدم رئيس البرازيل على نقل سفارة بلده إلى القدس، ولابد من وجود رد عربي على هذا الإجراء.

وأكد أبو الغيط “إسرائيل بتبلغ فلسطين، والإيرانيين يدعون أنهم يحررون الدولة الفلسطينية، إلى جانب وجود صراع بين إيران وأسرائيل على الأرض”، وأكد على ضرورة وجود توافق بين القوى الرئيسية داخل المنطقة العربية من أجل حماية الإقليم العربي.

أقرا المزيد الشاباك الإسرائيلي يعلن مقتل الشاب الفلسطيني منفذ عملية سلفيت

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

عربي ودولي

تنحي “البشير” عن السلطة ووضعه رهن الإقامة الجبرية واعتقال قيادات الحزب الحاكم

حسب ما أذاعت قناة “سكاي نيوز عربية” أن مصادر سودانية رفيعة المستوى، كشفت لها إن القوات المسلحة انتهت من تسجيل البيان الذي سيذاع بعد قليل، بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم، وسط تكهنات بالإطاحة بالرئيس عمر..

مروة عفيفي مروة عفيفي
عربي ودولي

إنقلاب عسكري بالسوادن والجيش يسيطر على مبنى الإذاعة..وبيان هام بعد قليل

أذاعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السوداني، صباح اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل، أنّ القوّات المسلحة السودانية ستُصدر “بيانًا هامًا بعد قليل”، في الوقت الذي يعتصم فيه آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم..

مروة عفيفي مروة عفيفي
عربي ودولي

عاجل| وفق الدستور.. تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للجزائر

في نبأ عاجل منذ قليل، أذاعت قناة روسيا اليوم الإخبارية، نبأ تعيين عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، رئيسًا مؤقتًا لدولة الجزائر. وكان البرلمان الجزائري، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 9 إبريل، الشغور..

مروة عفيفي مروة عفيفي