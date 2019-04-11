بالفيديو.. أبو الغيط يحذر من إنفجار فلسطينى قادم لا محالة والمسألة وقت لا أكثر

أطلق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تحذيرات من إنفجار الوضع فلسطينى، وأكد أن هذا الانفجار قادم لا محالة، بسبب السياسات الممارسة خلال الوقت الراهن من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد أبو الغيط، على جميع دول العالم أن ينتبه لهذا الوضع، وأشار، إذا لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن تلك الممارسات سوف يأتى الانفجار الفلسطيني، حيث أن تلك هي مجرد مسألة وقت لا أكثر، ولابد من العمل على فرض حل للدولتين.

وأكد أبو الغيط على ضرورة العمل على وجود حالة من الاستقرار داخل الدلوة اللليبية، وكذلك الأمر ابالنسبة إلى الدولة السورية، وشدد أحمد أبو الغيط، “أن أكثر ما يقلقني هو الانفجار الفلسطيني”.

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جاءت تلك التصريحات من قبل أحمد أبو الغيط خلال حوار له عبر برنامج “علي مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يتم بثه عبر قناة “صدى البلد الفضائية”.

أوضح أبو الغيط، أن جامعة الدول العربية لديها موقف ثابت تجاه قضية الدولة الفلسطينية، وبناء عليه يتم استخدام كافة السبل الاقتصادية من أجل مواجهة الدول التي تقوم على تقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أن دول العالم العربي تعمل على تدعيم القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، وتتصدى للقوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد تم إيقاف كوستاريكا عن نقل سفارتها إلى القدس حينما تمت الإشارة إلى مقاطعة العلاقات التجارية العربية ضدها، وشدد أبو الغيط على ضرورة العمل على قطع العلاقات التجارية من “البرازيل” بسبب أقدم رئيس البرازيل على نقل سفارة بلده إلى القدس، ولابد من وجود رد عربي على هذا الإجراء.

وأكد أبو الغيط “إسرائيل بتبلغ فلسطين، والإيرانيين يدعون أنهم يحررون الدولة الفلسطينية، إلى جانب وجود صراع بين إيران وأسرائيل على الأرض”، وأكد على ضرورة وجود توافق بين القوى الرئيسية داخل المنطقة العربية من أجل حماية الإقليم العربي.

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