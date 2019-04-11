بيان هام من الجيش السوداني.. تعرف على أهم النقاط التي جاء فيه

قام الجيش دولة السودان اليوم الخميس، بإصدار بيان بشكل رسمي خاص بعزل عمر البشير الرئيس السوداني عن الحكم، في حين تم تعيين “مجلس انتقالي”، من أجل إدارة شؤون الدولة السودانية لمدة لعامين.

أهم ما جاء في بيان الجيش السوداني

الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي، يعمل على تولي إدارة شؤون الدولة السودانية لفترة انتقالية لمدة عامين.

يتمتن تعطيل العمل بالدستور الخاص بالدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005.

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تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

تم الإعلان عن حظر التجوال لمدة شهر كامل من تمام الساعه 10 مساء إلى تمام الساعة 4 صباحًا يوميًا.

قفل الأجواء لمدة 24 ساعة، وغلق كافة المداخل والمعابر الحدودية في كافة أنحاء الدولة السودانية، حتى إشعار آخر.

الإعلان عن حل “مؤسسة الرئاسة”، المشكلة من النواب والمساعدين.

الإعلان عن حل مجلس الوزراء القومي السوداني، على أن يتم تكليف وكلاء الوزارات بالعمل على تسيير جميع الأعمال.

حل المجلس الوطني، وحل مجلس الولايات.

الإعلان عن حل حكومات الولايات، ومجالسها التشريعية، مع تكليف الولاة، ولجان الأمن بأداء مهامهم.

يستمر العمل بشكل طبيعي لكافة السلطة القضائية بالسودان، وكافة مكوناتها، وكذلك يتم العمل بشكل طبيعي للمحكمة الدستورية، والنيابة العامة السودانية.

دعوة إلى حاملي السلاح، والحركات المسلحة من أجل الانضمام إلى حضن الوطن السودان، والعمل في المساهمة في بناء الوطن.

العمل على المحافظة على الحياة العامة لكافة المواطنين في السودان، دون إقصاء لأحد، أو الاعتداء على أحد، أو الانتقام من أحد، ودون الاعتداء على الممتلكات الشخصية، والممتلكات الرسمية، مع صيانة العرض والشرف.

العمل على فرض نظام صارم، مع منع التفلت، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها.

تضمن إعلان الجيش السوداني وقف إطلاق النار الشامل في كافة أنحاء السودان.

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري.

تهيئة الأجواء من أجل الانتقال السلمي إلى السلطة، والعمل على بناء الأحزاب السياسية، والعمل على إجراء انتخابات نزيهة، حرة مع نهاية الفترة الانتقالية، مع وضع دستور دائم إلى الدولة السودانية.

الإعلان عن التزام السودان بكافة المعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات بكافة مسمياتها المحلية، والدولية والإقليمية.

استمرار العمل بشكل طبيعي بكافة السفارات والبعثات الدولية، والهيئات والمنظمات الدبلوماسية.

العمل على صون كرامة، وحقوق الإنسان.

التزام دولة السودان بعلاقات الدولية التي تضمن حسن الجوار.

الإعلان عن حرص الدولة السودانية على العلاقات الدولية المتوازنة، مع العمل على مراعاة كافة مصالح الدولة السودانية العليا، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى المجاورة لها.

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