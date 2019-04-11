أول رد فعل من الخارجية المصرية عن عزل البشير

خلال أول رد فعل صادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن عزل عمر البشير الرئيس دولة السودان، اليوم الخميس، حيث أعلنت وزارة الخارجية، إنها تتابع باهتمام شديد كافة التطورات الراهنة، والمتسارعة في دولة السودان.

وبعد أن تم إعلان من قبل عوض بن عوف وزير دفاع دولة السودان عن عزل عمر البشير الرئيس السوداني، كما تم الإعلان عن تشكيل “مجلس عسكري”، يحكم الدولة السودانية لمدة عامين.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان جاء فيه: “نتابع عن كثب، وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها دولة السودان في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ السودان الحديث”.

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وأكد البيان الصادر عن الخارجية المصرية، “عن تقديم دعم الدولة المصرية بشكل كامل الكامل، إلى خيارات الشعب دولة السودان، وإرادته الحرة من أجل صياغة مستقبل بلاده، وما سوف يتوافق مع أحوال الشعب السوداني خلال تلك المرحلة التي تعد هامة، استناداً إلى موقف جمهورية مصر العربية الثابت بالاحترام الكامل إلى سيادة دولة السودان وقرارها الوطني”.

وأعربت الدولة المصرية عن ” كامل ثقتها في قدرة الشعب دولة السودان الشقيق، وجيش السودان الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة التي تعد حاسمة في تاريخ الدولة السودانية، ومواجهة كافة التحديات بما يحقق ما يصبو اليه من طموحات وآمال في سعيه نحو الرخاء والاستقرار والتنمية”.

ودعا بيان وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي لدعم خيارات شعبة دولة السودان، وما سوف يتم التوافق عليه خلال تلك المرحلة التاريخية الهامة، كما ناشد بيان الخارجية المصرية الدول الشقيقة، والدول الصديقة إلى مساندة دولة السودان، وتقديم المساعدة لها من أجل تحقيق الانتقال بشكل سلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة إلى شعب دولة السودان.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير الدفاع السوداني قد أعلن خلال بيان صادر عن الجيش السوداني قد تم بثه عبر التلفزيون الرسمي لدولة السودان عن اعتقال عمر البشير الرئيس السوداني بمكان آمن، والعمل على تشكيل مجلس عسكري انتقالي من أجل حكم الدولة السودانية لمدة عامين، مع العمل على تعطيل العمل بالدستور السوداني، وفرض حالة الطوارئ في الدولة السودانية لمدة 3 أشهر، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى الهامة خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ دولة السودان.

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