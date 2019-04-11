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قوى الحراك الشعبي السوداني تعلن رفضها للبيان الصادر عن الجيش

هبه حسن هبه حسن
11 أبريل، 2019
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قوى الحراك الشعبي السوداني تعلن عن رفضها للبيان الصادر عن الجيش
قوى الحراك الشعبي السوداني
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صرح عدد من تجمع المهنيين في دولة السودان، كما أعلنت عدد من القوى السياسية المعارضة، عن رفضها للبيان الصادر من قبل قائد الجيش السوداني، الذي تم الإعلان من خلاله عن “اقتلاع نظام عمر البشير الرئيس السوداني، والعمل على تشكيل مجلس حكم عسكري انتقالي لمدة سنتين”.

واعتبرت تلك القوى أن “إعادة إنتاج النظام السوداني، لا يعبر عن مطالب الشعب السوداني بشأن إجراء تغييرات على النظام السياسي بشكل كامل”.

وأعلن رشيد سعيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين ، “إن ما تم تحقيقه يعد شيء ضئيل، ولم يكن الهدف من كل هذا هو إسقاط الرئيس عمر البشير فقط، وإنما العمل على إسقاط النظام السياسي بجميع مؤسساته، بكافة هيئاته السياسية”.

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تم تم إصدار بيان بشكل رسمي من قبل “قوى إعلان الحرية والتغيير”، والتي تضمن عدد من الأحزاب السياسية المعارضة ، وكذلك تضم عدد من تجمع المهنيين في السودان، جاء فيه أن البيان الصادر عن الجيش السوداني يعد “إنقلاب عسكري” يتم من خلال إعادة إنتاج نفس المؤسسات، ونفس الوجه التي أثار عليها الشعب السوداني، والذين قد قتلوا الشعب السوداني، ودمروه”.

كما جاء أيضا في البيان” إن قوى إعلان الحرية والتغيير تعلن عن رفضا لما تم ذكره في بيان انقلابيين النظام”، وأعلنوا عن دعوتهم للشعب السوداني من أجل المحافظة على اعتصامهم أمام المباني العامة الخاصة بالقوات المسلحة السوداني، وفي باقي الأقاليم السودانية، والبقاء في كافة المناطق والمدن السودانية.

كما صرح صديق صادق المهدي القيادي في حزب الأمة المعارض، إلى أن ما حدث يعد تغيير ولكنه محدود جدًّا، ولكن النظام السياسي القديم مازال قائمَا من خلال مؤسساته وكافة أجهزة، وهو الذي يعد سبب في المعاناة التي يعاني منها الشعب السوداني.

وأضاف أن البيان الذي تم إصداره من قبل الجيش السوداني لا يعمل على تلبية تطلعات الشعب السوداني الذي أثار واعتصم، وقدم العديد من التضحيات والشهداء في سبيل تحقيق حرية الشعب السوداني.

كما أعلن رئيس حزب مؤتمر البجا، عثمان باونين، عن رفضه التام لبيان الصادر من قبل وزير الدفاع السوداني، كما وصف هذا بأنها تعد “مسرحية”، كما دعا جموع السودانيين من أجل الاعتصام، وعدم مغادرة كافة الميادين السودانية، إلى حين الإعلان عن تتحقق جميع مطالب الشعب السوداني، وعلى رأسها العمل على تشكيل حكومة مدنية من أجل إدارة المرحلة الانتقالية.

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