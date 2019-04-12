عاجل.. عوض بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ويعلن خليفته

أذاع التليفزيون الرسمي السوداني نبأ عاجل، منذ قليل، أعقبته كلمة لوزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن فيها عن تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الذي تم تشكيله لإدارة البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أمس.

وفي كلمته التي أذيعت مساء اليوم الجمعة، قال بن عوف: “أرجو السماح إن أطللت عليكم مرة أخرى لذات الغرض وهو الحفاظ على هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم، حرصا على تماسك المنظومة الأمنية والقوات المسلحة بصفة خاصة، من الشروخ الدامية أو الفتن القاتلة، وتوكلا على الله وبركته لنبدأ مسيرة التغيير هذه بقيمة ومسلك جديد تعين على اجتياز المراحل الصعبة، وتكون سنة حميدة لتحقيق الأهداف السامية، ومنها الزهد في مواقع قد يرى البعض بريقها أو جاذبيتها”.

وأضاف وزير الدفاع السوداني: “لا أريد إلا أن أرسي قيمة وهي الزهد في المناصب والمواقع الرفيعة، ثم قيمة أخرى لا تقل عن تلك وهي الحرص على اختيار القوي الأمين”. وأكمل حديثه متابعًا: “أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب”.

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وبخصوص اختيار الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي، أعلن عوض بن عوف أنه وقع اختيارة على الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، قائلًا : “اختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب، وأنا على ثقة أنه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى بر الأمان، وعليه فقد اخترت بعد التشاور والتمحيص الأخ الكريم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي خلفا لي”.

وتحدث وزير الدفاع السوداني عن قراره إعفاء الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف عن منصبه ك، حيث قال: ” اتخذت قرار بإعفاء الأخ الكريم الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف عن منصبه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أصر على ذلك فعجز منطقي عن إقناعه وعجزت قناعتي عن إثنائه وبقائه في الموقع حتى ولو إلى حين”.

وفي نهاية الكلمة التي بثها التليفزيون الرسمي السوداني، وجه عوض بن عوف رسالة إلى السودانيين، قائلا: “أرجو أن يظل الوطن آمنا وأمانة في عنق شعبه وجيشه والمنظومة الأمنية وقادة هذا الوطن سواء عسكريين أو مدنيين، وإن كان لي أمل فهو أن أرى هؤلاء القادة قد توصلوا إلى نقاط التقاء وتفاهم واتفاق عاجل دون التمسك بالمواقف أو الالتفات إلى المصالح”.

وعبر وزير الدفاع السوداني عن فخره بالشعب والجيش السوداني إذ قال: “وإن كان لي فخر فهذا الشعب الملهم وهذا الجيش الباسل العظيم، وإن كانت لي وصية فهي تعجل التواصل والالتقاء والوصول العاجل للحلول، فسوداننا يسع الجميع، كما أرجو مخلصا ألا يجد هذا القرار من التأويل نصيبا وأتمنى من الله أن يوفق إخوتي جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. عاش السودان وشعبه عزيزا كريما آمنا ومستقرا”.

وكان وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني،قد أعلن أمس الخميس، عزل الرئيس السوداني عمر البشير وإعتقاله، وتكوين مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة شئون البلاد في فترة انتقالية لمدة عامين.

كذلك تم الإعلان عن عدة قرارات أخرى وهي: حل المجلس الوطني ومجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميًا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر.

كما قرر تعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الموانئ والحدود لمدة 24 ساعة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر، داعيًا إلى الالتزام بعلاقات حسن الجوار بين الدول، وإجراء انتخابات حرة، بهذه القرارت تم إسدال السترر عن حقبة حكم الرئيس السوداني عمر البشير التي دامت 3 عقود من عمر السودان.