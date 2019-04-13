سماع دوى إطلاق نار بالقرب من جامعة الخرطوم

رصدت وسائل الإعلام سماع دوي إطلاق نار بالقرب من جامعة الخرطوم، مساء اليوم السبت، مما دفع الجيش السوداني بفرض طوق أمني على المنطقة، ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى الآن.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد أعلن فى وقت سابق اليوم تشكيل المجلس الجديد، وأدى أعضائه القسم أمام رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وضم المجلس العسكري الانتقالي قادة وحدات في الجيش السوداني.

كما قرر المجلس ترقية قائد وحدات التدخل السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى رتبة فريق أول، وتعيينه نائبًا لرئيس المجلس العسكري السوداني.

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وقرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلغاء حظر التجوال في البلاد، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المعتقلين فورًا، وانتهاء تكليف ولاة الولايات.