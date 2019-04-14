صحيفة استرالية: إطلاق النار على ملهى ليلي من سيارة متحركة

أعلنت صحيفة “ذا إيج الأسترالية”، عن سقوط جرحى، بسبب حادث إطلاق نار وقع خارج ملهى ليلى قائم بمدينة ملبورن الاسترالية، حيث اصيب حارس بطلق ناري فى منطقة الوجه.

وأضافت الصحيفة، أن حادث إطلاق النار قد وقع من داخل “سيارة”، كانت تسير أمام الملهى الليلي “لاف ماشين”.

وأصدرت الشرطة الأسترالية بيان صادر عنها اليوم، جاء فيه إن المحققين أعلنوا أن الحادث قد استهداف العديد من الأشخاص من خلال إطلاق الرصاص عليهم فور خروجهم من الملهى الليلى القائم بالقرب من “شارع ليتل تشابل”، والذي وقع في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم.

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وأشار البيان الصادر عن الشرطة الأسترالية، أن رجلين قد أصيبا جراء حادث إطلاق النار على الملهى الليلي، وهما يرقدان بحالة حرجة في المستشفى، كما تعرض شخصان آخران إلى جروح طفيفة.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة الاسترالية عبر مكالمة هاتفية لها، إنه لا يوجد خلال تلك المرحلة ما يدل على وجود أي علامة عن وقع هجوم إرهابي بسبب حادث إطلاق النار، حسب التصريحات التي أعلنتها “وكالة رويترز للأنباء”.