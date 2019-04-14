المجلس العسكري السوداني يصدر رسالة إلى المجتمع الدولي.. إليكم التفاصيل

قامت وزارة خارجية السودان اليوم الأحد بإصدار بيان حمل فيه رسالة من “المجلس العسكري الانتقالي” موجهة إلى المجتمع الدولي بأسره، أكدت تلك الرسالة على أهداف المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمة تلك الأهداف العمل على إرساء حكم مدني، في غضون سنتين.

وأعلن البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودان إن “المجلس العسكري الانتقالي”، قد أكد على التزامه بشكل كامل بالعمل على إرساء الدعائم الخاصة بالحكم المدني القويم، والقيام بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية التي تم تشكيلها من قبل الشعب خلال فترة أقصاها سنتان.

وقد أوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية أن “دور المجلس العسكري الانتقالي خلال تلك الفترة سوف تقتصر على التأكيد على سيادة القانون، والعمل على استقلال القضاء السوداني، والعمل على توفير وحفظ الأمن، والعمل على بسط الطمأنينة، والعمل على إشاعة روح التسامح والمساواة، والعمل على تهيئة المناخ السياسي لكافة المكونات الخاصة بالمجتمع السوداني من أجل العمل على بناء وتكوين الأحزاب السياسية، والتنظيمات الخاصة بالمجتمع المدني السوداني التى تفضى على الانتقال السلمى الخاص بالسلطة”.

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وسوف يراعي المجلس العسكري السوداني من أجل الحوار بين كافة أطياف المجتمع السوداني المدني، وسوف يمثل سيادة الدولة السودانية، بينما سوف يتم العمل على تشكيل الحكومة المدنية بدولة السودان المتفق عليها بواسطة كافة الجميع، بحسب البيان الصادر وزارة الخارجية.

وقد أكدت وزارة خارجية السودان على التزام دولة السودان بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والمحلية، والدولية، مع الحرص على كافة روابط حسن الجوار، والعلاقات الدولية المتوازنة، ويراعى فيها كافة مصالح دولة السودان العليا، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقد عبرت وزارة خارجية السودان عن وجود تطلعات لها من أجل أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم جهود صادقة موجهة إلى المجلس العسكري إلى كافة القوى المدنية والسياسية القائمة داخل دولة السودان من قبل المجتمع الدولي، من أجل العمل على تحقيقات رغبات الشعب في التحول إلى الديمقراطية، والعمل على بناء كافة مؤسسات الدولة السودانية.

كما صرحت اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني إنها سوف تلتقي بجمع القوى السياسية في الدولة السودانية اليوم، ومنذ أن تولى رئاسة المجلس الانتقالي من قبل عبدالفتاح البرهان تم الإعلان عن إلغاء حظر التجول، كما تم إطلاق سراح كافة المتحجين بموجب احالة الطوارئ المعلنة في الدولة السودانية.

كما تعهد أيضا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدولة السودان في العمل على تشكيل حكومة مدنية، والعمل على اجتثاث النظام السياسي التابع لعمر البشير، وكافة رموزه السياسية.

كما صرح عبدالفتاح البرهان، في أول خطاب له موجه إلى الشعب السوداني أنه سوف يعمل على تشكيل مجلس عسكري، ليقوم بتمثيل سيادة الدولة السودانية إلى جانب تشكيل الحكومة المدنية التي تمثل كافة طوائف الشعب السوداني.

كما صرح، أنه يجري خلال الوقت الراهن رفع الحظر عن كافة الصحفيين وكافة المراسلين الذين قد تم حظرهم من العمل بالدولة السودان خلال فترة الاحتجاجات السابقة، التي بدأت خلال شهر ديسمبر لعام 2018، وأدت إلى عزل عمر البشير.

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