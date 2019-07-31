أنباء عن وفاة حمزة بن لادن.. إليكم التفاصيل

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أعلنت شبكة “أن بي سي نيوز الأمريكية” أن واشنطن لديها بعض المعلومات التي تفيد بوفاة “حمزة بن لادن”، وهو نجل أسامة بن لادن الزعيم السابق تنظيم القاعدة، والذي يعد خليفته المحتمل تبعاً لثلاثة مسؤولين أمريكيين قد أكدوا على نبأ وفاة حمزة بن لادن.

ولم يدل بعض من المسؤولين الأمريكيين بمعلومات حول مكان، ووقت موت “حمزة”، نجل أسامة بن لادن، أو ما إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية لها دور بموته، عبر التصريحات التي أعلنت عنها الشبكة الأمريكية “إن بي سي نيوز”.

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ويُعتقد أن حمزة بن أسامة بن لادن قد ولد خلال عام 1989، كما انتقل والده لأفغانستان خلال عام 1996، ومع بداية شهر مارس لعام 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خلال البيان الصادر عنها أنها تتعهد بدفع مكافأة مالية تقدر بحوالي مليون دولار أمريكي، لمن يزودها بمعلومات عن نجل أسامة بن لادن، وهو أحد أبناء زعيم تنظيم القاعدة السابق.

كما عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة بعد أن هدد حمزة بن لادن عبر الإنترنت بالقيام باعتداءات ضد واشنطن للانتقام من قتل القوات الخاصة الأمريكية، والده خلال عام 2011، والذي كان مختبئاً ببلدة “أبوت أباد” في باكستان.

وقد شكل مكان اختبار نجل أسامة بن لادن محط تخمينات لسنوات عديدة، وقد وردت العديد من المعلومات المختلفة التي تعلن عن عيشه بباكستان، كما وردت أنباء عن عيشه بأفغانستان، أو عيشه بسوريا، وأعلن البعض أن حمزة بن لادن يعد قيد الإقامة الجبرية بإيران.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية خلال البيان الصادر عنها إن حمزة بن لادن قد قام بنشر عبر مواقع الإنترنت منذ شهر أغسطس لعام 2015 على الأقل رسائل صوتية دعا فيها بعض من المتطرفين بسوريا إلى التوحد.

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