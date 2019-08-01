البعثة الطبية للحجاج المصريين تشن حملة مفاجئة على أحد مطاعم الفنادق بمكة

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قامت اليوم الخميس البعثة الطبية للحج، بشن حملة تفتيشية بشكل مفاجئ على أحد المطاعم المتواجدة في مقر إقامة الحجاج المصريين، بمنطقة مكة المكرمة، من أجل التأكد من صلاحية الأطعمة، وصلاحية المشروبات التي يتم تقديمها إلى الحجاج المصريين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدور الوقائي للبعثة الطبية للحج، يعد دور رقابي هام للغاية من أجل وقاية الحجاج المصريين، من أي أمراض معدية، بالإضافة لدورهم بمراجعة حصول الحجاج على الأطعمة الطازجة، والأطعمة الصالحة للاستخدام، مع توعيتهم بكيفية حفظ الطعام بشكل آمن على الصحة البشرية.

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أعلن الدكتور عمرو قنديل، أن الحملة قد قامت بمراجعة جميع الشروط الصحية الواجب توافرها بالأغذية والمشروبات المقدمة للحجاج، مع التأكد من صلاحيتها، وراجعت طرق حفظ الأطعمة بالثلاجات، كما راجعت أيضاً تاريخ الصلاحية المنتجات الغذائية المعبأة.

وأوضح عمرو قنديل، أنه قد تم المرور على المطبخ الخاص بالعمل على تجهيز الأطعمة، ومعاينة الأواني المستخدمة في تجهيز الطعام، بالإضافة إلى مراجعة وسائل التهوية، مراجعة جميع الشروط الصحية في المطبخ، بالإضافة إلى معاينة الأطعمة الجاري العمل على تقديمها للحجاج المصريين.

كما حرص الدكتور عمرو قنديل، على معرفة آراء الحجاج المصريين بالأطعمة المقدمة لهم خلال الحملة، حيث أشادوا اللجنة بمستوى،وجودة الأطعمة المقدمة إلى الحجاج المصريين.

من جهة أخرى، فقد صرح الدكتور محمد ضاحي، إن الحملة قد قامت بمعاينة صالة تقديم الطعام، كما تم خلال الحملة معاينة كافة الأطعمة، وجميع المشروبات المقدمة من أجل التأكد من صلاحيتها، وسلامتها على الصحة البشرية.

وأضاف الدكتور محمد ضاحي، أن البعثة الطبية ماضية في العمل على تكثيف وشن مثل تلك الحملات التفتيشية بشكل مفاجئ على جميع مطاعم الفنادق، التي تقدم الأطعمة إلى الحجاج المصريين، من أجل التأكد من صلاحيتها، والتأكد من أنه سوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد، “لا تهاون بصحة الحجاج المصريين”.

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