المرأة السعودية تتفوق على الإيرانية.. بإسقاط الولاية عن السفر

Advertisements

أعلنت المملكة العربية السعودية بالسماح للنساء اللواتي تجاوزت أعمارهن 21 عاماً باستصدار جواز سفر، والسفر بمفردهن، فمنذ عام 2000 كما يجب على المرأة السعودية أن تحصل على موافقة ولي الأمر مثل أبواها أو أخوها أو زوجها من أجل الحصول على جواز سفر.

قد قامت العديد من العناصر النسائية بالمملكة العربية السعودية وخصوصاً فئة المراهقات منهن خلال الفترة السابقة من التسجيل عبر المواقع الإلكتروني، وطلبوا اللجوء في دول أخرى، وقد عزا السبب في هذا إلى خوفهن الشديد من عقاب عائلاتهن أو الحكومة بسبب مغادرتهم البلاد دون الحصول على إذن ولي الأمر.

Advertisements

ويعد هذا القرار يمثل نظر المصلحين تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كخطوة نحو الإمام في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تسعى لخلق سعودية حديثة قادرة على جذب المستثمرين والانخراط في عالم الحداثة.

وتأتي تلك الخطوة بعد مرور عام من السماح للنساء السعوديات من قيادة السيارات واستصدار رخص للقيادة، وهذا على عكس وضع المرأة الإيرانية التي مازالت تحتاج إلى الحصول على اذن ولي الأمر للسفر، والحصول على جواز سفر، وقد احتفلت بتلك الخطوة السفيرة السعودية بواشنطن ريما بنت بندر آل سعود.

أقرا المزيد المرأة السعودية تحقق انتصارات جديدة في قطاع البلديات والطيران