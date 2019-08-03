إنفوجرافيك من وزارة البيئة السعودية.. بـ 8 ضوابط لدخول المواشي للمشاعر

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صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن وضع 8 ضوابط من أجل دخول المواشي المحلية، وكذلك الأضاحي للمشاعر المقدسة خلال موسم الحج الراهن 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً، وذلك من أجل ضمان سلامة تلك المواشي والأضاحي من الأمراض، والحفاظ على صحة جميع الحجاج.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية خلال البيان الصادر عنها، أن كافة الضوابط تتضمن متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها بمحافظات في جدة، والجموم، والليث، والتقدم بطلب من أجل الحصول على فسح تلك للمواشي و الأضاحي، وتحديد أعداد الحيوانات بوسائل النقل.

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وأشارت تلك الضوابط الثمانية إلى تضمن ضرورة سحب العينات، إلى جانب إجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تستخدم لمرة واحدة بنقاط الفرز، والتفتيش من قبل “الفرق البيطرية الميدانية” بمداخل مكة المكرمة، وغيرها من المناطق السعودية.

وأكدت وزارة البيئة السعودية على جاهزية العيادات، وكذك جاهزية الوحدات البيطرية في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة من أجل إجراء الكشف على المواشي المراد نقلها إلى العاصمة المقدسة، داعيةً من جميع مربي الماشية في المملكة الراغبين بنقل مواشيهم إلى مكة المكرمة، التقدم إلى أقرب فرع للوزارة، أو إلى أقرب وحدة بيطرية لهم من أجل إصدار شهادات التنقل الصحية، وشددت الوزارة السعودية على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل تلك شهادة التنقل داخل أراضي المملكة خلال موسم الحج.

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