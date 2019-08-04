سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

Advertisements

أفادت قناة “سكاي نيوز” عربية في نبأ عاجل، بسقوط عددٍ من القتلى والجرحى في حادث إطلاق نار، بمدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، صباح اليوم الأحد.

يأتي الهجوم بعد إعلان السلطات الأمريكية، مساء مس السبت، حدوث إطلاق نار داخل أحد متاجر مدينة إل باسو في ولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة، وقالت شرطة “إل باسو”، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “هناك إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، فالوضع لا يزال متطورًا”.

Advertisements

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية الأمريكية، أن هناك تبادلًا لإطلاق النار في أحد متاجر “وول مارت”، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” عربية.

وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إطلاق النار في “إل باسو” بولاية تكساس، مؤكدا أن ما حدث من إطلاق نار فظيع ومروع.

وأشارت شرطة مدينة “إل باسو” إلى أن أكثر من مسلَّح أطلقوا النار في مركز تجاري جنوبي الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، وذكرت السلطات الأمريكية أنّ المشتبه به قتل 20 شخصا وأصاب 26 آخرين بسلاح ناري، موضحة أنه شاب أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، من ضاحية “ألين” في تكساس.