قتلى وجرحى بحادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية تكساس الأمريكية

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صرحت السلطات الأميركية عن وقوع عملية إطلاق نار وقعت أمس في أحد متاجر مدينة “إل باسو” التابعة لولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وقد أسفر حادث إطلاق النار عن سقوط جرحى وقتلى.

أعلنت شرطة مدينة إل باسو خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،، “انتباه، إطلاق نار، أبقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور”.

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كما أعلنت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار بأحد متاجر “وول مارت” بمدينة آل باسو التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

ترامب يعرب عن أسفة لسقوط العديد من القتلي بحادث إطلاق النار بتكساس

أعرب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن أسفه الشديد لسقوط “العديد من القتلى” بحادث إطلاق النار بمدينة إل باسو الذي وصفه الرئيس بأنه حادث “مروّع”، وأعلن الرئيس دونالد ترامب عبر تغريدة لموقع التواصل الاجتماعي تويتر “إطلاق نار مروّع بإل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن العديد من القتلى”.

كما نقلتل شبكة “سي إن إن” الإخبارية تصريحات عنم دير مكتب رئيس بلدية إل باسو أوليفيا زيبيدا، قولها إن حادث إطلاق النار الذي وقع بإل باسو أسفر عن سقوط العديد من قتلى، وأضافت أن قوات الأمن قد قامت باعتقال عدد من المشتبه بهم، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن الحادث.

أعلن جهات مسؤولة أن حصيلة حادث إطلاق النار بتكساس هي 20 ضحية بين جريح وقتيل، وأنه جرى اعتقال 3 مشبوهين، حسبما أعلنت وكالة “فرانس برس”.

وفي حديث صحفي ، أعلن المتحدث باسم شرطة إل باسو إنريك كاريلو، “لايوجد خطر مباشر، لم يعد هناك أحد يطلق النار خلال الوقت الراهن، ولكن ليس معنى ذلك إعلان أن الموقع أصبح آمنا الآن”.

حوادث إطلاق النار متكررة بالولايات المتحدة

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شخصان قد قتلا، وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر “وولمارت” التابعة لولاية ميسيسيبي الأمريكية يوم الثلاثاء السابق.

كما قتل 3 أشخاص، أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، في حادث أطلاق النار بمهرجان للطعام بغيلروي التابعة لولاية كاليفورنيا يوم الأحد السابق.

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