تركيا: سننفذ عملية عسكرية بسوريا بعلم روسيا وواشنطن

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أعلن رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان، عن أن الدولة التركية سوف تقوم بشن عملية عسكرية في أراضي الدولة السورية وبالتحديد في منطقة شرق الفرات، وأوضح أن تلك العملية العسكرية قد تم إعلام كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بحسب التصريحات التي أعلنت عنها “سكاي نيوز”.

سيطرت التضييقات التي تمارسها الدولة التركية ضد اللاجئين من الدولة السورية خصوصاً بإسطنبول على عدد من التقارير الصادرة من قبل وسائل الإعلام الغربية، خصوصاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان دائم التفاخر بحسن استقباله، وتعامل بلاده مع اللاجئين السوريين، منذ أن تم اندلاع شرارة الاضطرابات بالدولة السورية خلال عام 2011.

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أثبتت العديد من التقارير أنَّ أوضاع اللاجئين السوريين وأحوالهم في الدولة التركية قد تغيرت، وأصبحت تمارس عليهم نوقعاً من التضييقات، ، في وقت يرى فيه العديد من المراقبين أن تلك الإجراءات كشفت الوجه الحقيقي لنظام الدولة التركية، واستغلاله ورقة اللاجئين السوريين من أجل تحقيق مكاسب سياسية لصالح السياسات التركية.

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