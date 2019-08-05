مذبحة بـ أوهايو الأمريكية تسفر عن 9 قتلى.. إليكم التفاصيل

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كشفت شرطة مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، التي شهدت ليلة أمس الأحد حادث إطلاق نار، ، عن مفاجأة كبرى في قائمة القتلى، والجرحى الذين سقطوا أثر حادث إطلاق النار الذي وقع من قبل شخص مهاجم.

وأعلنت شبكة “إن بي سي” الأمريكية أن هناك الشخص، قد قام بإطلاق النار قرب حانة “نيد بيبيرس بار” بمنطقة “أوريغون” في مدينة أوهايو، يسمى كونور بيتس البالغ من العمر 24 عاماً، ويقيم بمدينة بيلبروك الواقعة بالولاية نفسها بالقرب من “دايتون”.

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وكشفت السلطات المسؤولة في ولاية أوهايو الأمريكية أن قائمة ضحايا حادث إطلاق النار تضمن 9 قتلى، الذين قد تم قتلهم على يد المهاجم، وتتضح المفأجاة أن من بين القتلى شقيقته القاتل، ميجان بيتس البالغة من العمر 22 عاماً.

وخلال وقت سابق، قد أعلنت شرطة مدينة دايتون أن مطلق النار الذي قتل بنيران عناصر الشرطة كان يرتدي سترة مضادة للرصاص، أثناء هجوم على الحانة.

وقد أعلنت الشرطة، ورئيس بلدية دايتون الأمريكية أن ضباط الشرطة كانوا بدورية اعتيادية قرب موقع الحادث، وقد وصلوا إلى موقع الحادث في أقل من دقيقة، وقد قاموا بقتل المتهم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا الحادث.

أعلنت نان والي رئيسة البلدية “في أقل من دقيقة تمكن أول المستجيبين من شرطة مدينة دايتون، من العمل على تحديد هوية المهاجم، أنا مندهشة تماما أمام بطولة الإارة الأمنية لمدينة دايتون”.

كما أعلن مات كاربر مساعد قائد الشرطة، إن الهجوم قد بدأ في تمام الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي بمنطقة أوريغون التاريخية، التي تشتهر بوجود الملاهي الليلية، والحانات، ومعارض الفنون والمتاجر.

وأضاف أن الدافع وراء ارتكاب تلك الجريمة، لم يتضح بعد، وأن المحققين قد أعلنوا عن اعتقادهم بأن المسلح قد تصرف من تلقاء نفسه.

ويقع حادث مدينة دايتون، التي يقطنها ما يقرب من 140 ألف شخص، وتقع بجنوب غرب أوهايو بعد مرور ثلاثة عشر ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل بأحد متاجر وول مارت في مدينة إل باسو التابعة لولاية تكساس الأمريكية، يوم السبت السابق، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 26 آخرين، وقد ألقت “شرطة إل باسو”، القبض على منفذ الهجوم، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً.

ويقع الحادثان بعد مرور سبعة أيام من قيام مراهق بقتل 3 أشخاص ببندقية هجومية بمهرجان بولاية كاليفورنيا قبل أن يطلق النيران على نفسه.

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