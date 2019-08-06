أمطار رعدية بمكة المكرمة قبل تروية الحُجاج

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تشهد مكة المكرمة خلال الوقت الراهن من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، حيث هطلت اليوم أمطار رعدية مصحوبة بزخّات البرد، فيما يتوافد العديد من ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة من السعودية قبل يومين من بدء الحُجّاج من أجل تأدية مناسك يوم التروية.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها وزارة الحج السعودية، سجل عدد الحجاج ما يقرب من مليون و600 ألف مسلم توافدوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج التي تبدأ هذا العام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً خلال يوم 9 من شهر أغسطس الراهن، ويقيم غالبية الحجاج خلال الوقت الراهن بمكة المكرمة ، فيما ينتظر البعض منهم بالمدينة من أجل التوجه لمكة المكرمة قبيل بدء موسم الحج بقليل.

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تم إطلاق هاشتاج تحت مسمى “”#مكة_الآن” الذي تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، وقد قام بعض المُغرّدون السعوديون بنشر مقاطع فيديو توثّق سقوط أمطار غزيرة على مكة المُكرمة. وكتب أحدهم، “اللهم اجعل لنا نصيبًا في هذي الأيام المباركة من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء”.

وسوف نستعرض بعض من التغريدات التي نشرت عبر تويتر اليوم

امطرت سيدة كل المدن..😍

أرضها حُـب وســلام ..🕋

جميلة هي بلا مطر فكيف اذا أمطرت🥰

#مكه_الان pic.twitter.com/EEMsK2lvXL — a.zahra.cr.🌸💛 (@aza_itti) August 6, 2019

عشر ايام فضيله وحج ومطر في مكة يارب رضاك والجنة ♥️♥️ ^📸^ #مكه_الان pic.twitter.com/kZsBFSFuqP — صالح بن مطلق (@salehrmd2016) August 6, 2019

#مكه_الان اللهم اجعل لنا نصيبآ في هاذي الايام المباركه من الرحمه والمغفره واستجابه الدعاء💛 pic.twitter.com/CQ0nJ6VW9H — ام مريم✨ (@Ummeme033) August 6, 2019

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية خلال تقرير صادر عنها اليوم عن حالة الطقس، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، وسوف تتضمن تلك التوقعات المناطق التالية العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة بالسعودية أن نشاط الرياح السطحية سوف يستمر ويكون الرياح مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها لوادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على مناطق السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

كما أوضح التقرير عن حالة الطقس بالمملكة إلى أن حركة الرياح السطحية عبر البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 42 كيلومتر/ساعة، وارتفاع الموج يترواح ما بين متر إلى مترين، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض متوسط تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر/ ساعة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف.

خلال وقت سابق أعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة بالسعودية عن توقعاتها اشتداد الأمطار بشكل تدريجي خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الراهن لعام 2019، إلى جانب زيادة كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرمة، بما في ذلك في عرفات، ومنى ، ومزدلفة، مع احتمالية امتداد هذا الطقس إلى جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكّي ولكن حدة الأمطار سوق تكون أقل، على أن تكون الأمطار مصحوبة بحركة رياح مُثيرة للغبار.

وأعلن خليل بن مصلح الثقفي رئيس هيئة الأرصاد السعودية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد السابق، إن التوقعات الجوية تدل إلى احتمالية تكوّن سحب رعدية على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة، وعدد من المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار على مكة المكرمة، وكذلك على المشاعر المقدسة.

كما حذّر خليل بن مصلح الثقفي من ارتفاع درجات الحرارة على المناطق التابعة للمشاعر المقدسة خلال فترة موسم الحج إلى 50 درجة مئوية، ووصول درجات الرطوبة خلال بعض الأيام إلى نسبة 85%، ما سوف يزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

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