انفجار قوي يهز كابل يسفر عن عشرات الجرحى

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وقع صباح اليوم الأربعاء انفجار قوي بكامل العاصمة الأفغانية، وقد أسفر الانفجر عن أصابة 34 شخصا على الأقل بجروح، وأدى الانفجار المدوي لتصاعد سحب الدخان فوق العاصمة الأفغانية، وتحطم زجاج بعض محلات تجارية التي تبعد بشكل ننسي عن موقع الانفجار، بحسب التصريحخات التي أعلنها بعض من المسؤولين وشهود العيان لوكالة “فرانس برس”.

تزداد أعمال العنف بأنحاء دولة أفغانستان، وخصوصاً في العاصمة كابل، خلال الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان العديد من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قبل إجراء الانتخابات المرتقبة خلال يوم 28 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

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وقد وقع الانفجار قرابة الساعة الـ 9 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ويتوقيت جريينتش 04:30، بغرب العاصمة كابل، بحسب التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم وزارة الداخلية بأفغانستان نصرت رحيمي.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بأفغانستان وحيد الله ميار، إن عدد المصابين الذي قد تم نقله إلى المستشفى جراء الانفجار يقرب عدد من 34 شخصاً على الأقل إلى الوقت الراهن.

وبحسب فيديو مصور قد تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصريحات التي أدلى بها شهود عيان، فإن سماع نيران أسلحة خفيفة وقعت في أعقاب انفجار كابل، فغالباً ما يعمد المتمردون لتنفيذ هذا هجوم انتحاري، يليه عمليات اقتحام مسلحين في منطقة الانفجار.

يجدر هنا الإشارة إلى أن ليل أمس الثلاثاء، قد قام كوماندوس أفغان باقتحام مخبأ لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بحسب التصريحات التي أعلنها بعض من المسؤولين، ولم تعرف بعد أية تفاصيل عن تلك العملية.

وقتل ما يقرب من 5 أشخاص على الأقل، وجرح أكثر من 7 آخرون بكابل أمس الثلاثاء، عندما استهدف انفجار عربة كانت تنقل عمالاً من دائرة مكافحة المخدرات، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها وزارة الداخلية أفغانستان.

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