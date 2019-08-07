انفجار مدوي يستهدف مكتب وكالة الضرائب بكوبنهاجن العاصمة الدانماركية

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أعلنت شرطة الدانمارك عن وقوع انفجار مدوي قوي بمكتب وكالة الضرائب بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل عن الأنفجار إلى الوقت الراهن حيث أن الأسباب غير معروفة وغير واضحة.

أعلنت شبكة “يورونيوز” الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار قد تسبب في توقف القطارات بمنطقة نوردهافن، فيما صرحت مصادر مسؤولة في الشرطة إلى وسائل الإعلام الدانماركية بأن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب وقت وقوع الانفجار، إلا انهما لم يصابا بأي أذى.

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